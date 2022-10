«Astérix et Obélix»: Les premières images d'Angèle dans le rôle de Falbala

Alors que le très attendu «Astérix et Obélix: l'Empire du Milieu» doit sortir le 1er février 2023, son réalisateur Guillaume Canet a dévoilé mardi une deuxième bande-annonce du film, pour faire patienter les aficionados. Dans cette vidéo d'un peu moins de deux minutes, on voit défiler les nombreuses stars retenues pour jouer dans la comédie.

Le scénario original du film n'est pas une adaptation des bandes dessinées d’Uderzo et Goscinny. Il a été coécrit par Philippe Mechelen et Julien Hervé, à qui l'on doit la série des Tuche. Le long métrage s'intéressera au périple d’Astérix et Obélix vers la Chine, dans le but de secourir la fille de l’empereur Han Xuandi, poursuivie par un prince renégat.