Emission sur NRJ 12 – Les premières images de «Allô Nabilla»

Émission sur NRJ 12 : Les premières images de «Allô Nabilla»

NRJ 12 a dévoilé une première bande-annonce du programme consacré à la Suisse et à sa famille.

Les fans de Nabilla (et les moins fans également) attendaient cela avec impatience. Des images de «Allô Nabilla, ma famille en Californie», l’émission qui suit la jeune femme et sa famille dans leur quotidien, ont fait leur apparition sur Internet.

On découvre ainsi que Nabilla a emmené sa mère, sa grand-mère, son frère, son chéri Thomas, sa belle-mère, ses meilleures amies, son assistant personnel, son chauffeur et ses animaux en vacances à Los Angeles dans une villa avec piscine assez grande pour accueillir tout ce petit monde.

La voix off qui accompagne les images promet des délires, de l’émotion et de l’amour. Plus que quelques semaines à attendre puisque la brunette a annoncé la diffusion de l’émission pour la fin du mois de septembre.