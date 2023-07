Série: Les premières images de Kim Kardashian dans «American Horror Story»

Kim Kardashian comme vous ne l’avez probablement jamais vue. La chaîne FX et la plateforme de streaming Hulu ont dévoilé jeudi les premières images de l’Américaine de 42 ans dans «American Horror Story».

Dans ce teaser dans lequel on peut également voir Emma Robert et Cara Delevingne, elle apparaît avec de très longs cheveux blancs, des lèvres rouge sang, un visage extrêmement pâle et un bébé dans les bras tandis qu’est diffusée une version sinistre de la comptine pour enfants «Rock-A-Bye Baby». Le moins que l’on puisse dire, c’est que le personnage incarné par Kim est inquiétant, voire effrayant.