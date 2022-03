Cinéma : Les premières images de «Solo: A Star Wars Story»

La première bande-annonce racontant la jeunesse de Han Solo a été dévoilée la nuit dernière lors du Super Bowl.

C'est un des films les plus attendus de 2018. Quelques mois à peine après «Les derniers Jedi», un nouveau «Star Wars» s'apprête déjà à sortir sur les écrans. Il s'agit du second long métrage dérivé de la saga classique, après l'excellent «Rogue One» débarqué sur les écrans en 2016.

Place cette fois à «Solo: A Star Wars Story» qui raconte, comme son titre l'indique, la jeunesse du contrebandier Han Solo, interprété par Harrison Ford dans la trilogie originale et «Le réveil de la Force».

La légendaire «course de Kessel en moins de 12 parsecs»

Le film se déroulera sur sept ans, entre les intrigues de «La Revanche des Sith» et de «Un nouvel espoir». Han Solo, ici campé par le jeune Alden Ehrenreich, sera âgé de 18 ans au début de l'intrigue. On le verra en compagnie d'un Lando Calrissian et d'un Chewbacca juvéniles.