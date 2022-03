Les premières images du clip de Britney

Vous trépignez d'imaptience? C’est que la com’ de Britney Spears fonctionne à merveille! Voici les toutes premières «fuites» du tournage du clip de «Womanizer».

On l’aime ou on la déteste Britney mais à coup sûr, tout le monde veut voir le fruit de sa résurrection et jeter un coup d’œil à des clips toujours très spectaculaires (pas pou rien qu’elle a décroché 3 MTV Video Music Awards au début du mois de septembre).