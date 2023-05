«Killers of the Flower Moon»: Les premières images du nouveau Scorsese avec DiCaprio

Entre Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio, c’est une histoire d’amour qui dure depuis plus de 20 ans. Le mythique réalisateur a à nouveau fait appel à son acteur fétiche, toujours célibataire, pour «Killers of the Flower Moon». Sa première bande-annonce a été diffusée le 18 mai 2023. Ce long métrage historique débarquera sur Apple TV+ et au cinéma le 18 octobre 2023.

«Killers of the Flower Moon» marquera la sixième collaboration entre Scorsese et DiCaprio. Le mythique réalisateur l’a fait tourner dans «Gangs of New York» (2002), «Aviator» (2004), «Les infiltrés» (2006), «Shutter Island» (2010) et «Le loup de Wall Street» (2013).