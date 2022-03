Les premiers cols blancs de GM passent à la trappe

Quelque 160 ingénieurs et autres employés administratifs du constructeur automobile américain ont reçu mardi leur lettre de licenciement, avant une fin de contrat fixée au 1er avril.

L'administration devra se prononcer à la fois sur l'avenir de GM et celui de son concurrent plus petit Chrysler, qui a obtenu quatre milliards de dollars et en réclame 5 de plus. Un conseiller de la Maison-Blanche, Steve Rattner, a estimé la semaine dernière que les sommes nécessaires à la survie de ces constructeurs pourraient être bien plus élevées.