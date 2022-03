Mariage pour tous : «Les premiers mariages au mois de juin»

Le Parlement a adopté mardi, par un ultime vote de l'Assemblée nationale, le projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples homosexuels.

Le texte a été voté par 331 voix pour, 225 contre et 10 abstentions dans un hémicycle comble, où les députés de gauche ont scandé «égalité, égalité», en applaudissant debout le résultat du scrutin. Juste avant le vote, deux opposants au texte avaient tenté depuis les tribunes du public de déployer une banderole blanche réclamant un référendum, avant d'être énergiquement évacués par des agents de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone, très agacé, a lancé à leur adresse: «Sortez-moi ces excités, les ennemis de la démocratie n'ont rien à faire ici!»

Christiane Taubira, à côté de laquelle le Premier ministre Jean-Marc Ayrault avait pris place, a dit sa «fierté» d'avoir porté ce texte, rendant hommage au travail des parlementaires dans un hémicycle où les rangs de la droite avaient été quasi désertés à peine le vote achevé. Une standing ovation a accompagné ses propos avant que les ministres, sur leur banc, se congratulent et s'embrassent. Un peu plus tôt, la ministre de la Justice, avait indiqué que «les premiers mariages se tiendraient en juin», prédisant alors «un souffle d'allégresse» dans le pays.

Frigide Barjot huée

Signe de tension au bout de ces 136 heures de débats parlementaires, l'égérie de La Manif pour tous, Frigide Barjot, qui avait pris place dans les tribunes du public, a été copieusement huée à sa sortie de la séance. Avec ce vote, la France devient ainsi le 9e pays européen, et le 14e dans le monde, à instaurer le mariage homosexuel.

Le vote du texte, qui répond à un engagement de campagne de François Hollande, est l'aboutissement de plus de six mois de débats, menés tant au Parlement que dans la société civile, et d'un long parcours parlementaire.