High-tech: Les premiers touristes spatiaux de Virgin ont atteint l'espace

Les trois passagers – Jon Goodwin, 80 ans, Keisha Schahaff, 46 ans, et sa fille Anastatia Mayers, 18 ans – ont passé quelques minutes dans l'espace, d'où ils ont pu admirer la courbure de la Terre et brièvement flotter en apesanteur, selon la retransmission vidéo de l'entreprise. Ils sont accompagnés, dans le vaisseau VSS Unity, d'une employée de l'entreprise chargée de les encadrer, et de deux pilotes.