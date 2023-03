Contraception: Les préservatifs seront-ils bientôt gratuits au Luxembourg?

Le Luxembourg va (très) prochainement rendre gratuite la contraception pour tous , même pour les frontaliers. À une nuance près, la prise en charge ne concernera que les actes médicaux et prescriptions sur ordonnance. Si la liste est déjà très longue et représente une véritable avancée médicale, elle exclut néanmoins les préservatifs masculins, comme l'a confirmé mardi, dans une réponse parlementaire, le ministre de la Sécurité sociale. La modification de la réglementation «ne prévoit pas la prise en charge généralisée des préservatifs», écrit Claude Haagen.

Le Luxembourg n'emboîte donc pas le pas à la France, dont le président Emmanuel Macron avait annoncé, en fin d'année 2022, l'accès gratuit aux préservatifs masculins dès le 1er janvier 2023 pour les 18-25 ans, sur fond de recrudescence des infections sexuellement transmissibles. Au Grand-Duché pourtant, les cas de gonorrhée, chlamydiose et syphilis ont explosé depuis 2020, surtout chez les 15-44 ans, mais le ministre de la Sécurité sociale rappelle qu'une distribution gratuite de préservatifs est effectuée, depuis plusieurs années déjà, dans le milieu scolaire, associatif et lors de certains grands événements.

Et les digues dentaires?

Interpellé par les députés Jessie Thill et Charles Margue, Claude Haagen a également évoqué un autre moyen de se protéger contre les MST, les digues dentaires, disponibles notamment en pharmacie. Un carré de latex mince et souple, imperméable, utilisé comme un préservatif pour la langue, pour se protéger des maladies et infections sexuellement transmissibles lors d'un rapport bucco-génital. Là encore, le ministre de la Sécurité sociale exclut une éventuelle gratuité totale.