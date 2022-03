Triste record : Les prisonniers français se suicident plus qu’ailleurs

La France a le taux de suicides en prison le plus élevé de l'Europe des 15, loin devant le Danemark, la Grèce ayant le plus bas, selon une étude de l'Institut national d'études démographiques (Ined) publiée mercredi.

En France métropolitaine, le nombre de suicides en prison a été multiplié par cinq en 50 ans, passant de 4 pour 10 000 détenus en 1960 à 19 en 2008, alors qu'il a peu changé dans le même temps dans la population générale. Les détenus français se suicident six fois plus que les hommes libres. Le niveau le plus élevé a été atteint en 1996 (26 suicides pour 10 000 détenus), mais après une baisse dans les dernières années, l'année 2008 a marqué une nouvelle augmentation.

«Contrairement aux idées reçues, la surpopulation carcérale et le suicide n'évoluent pas de façon parallèle», souligne l'Ined. «Alors que le taux d'occupation des établissements pénitentiaires diminue au début des années 1990, le taux de suicide augmente. Et lorsque le taux d'occupation augmente à partir de 2002, celui du suicide a tendance à diminuer», ajoute l'étude, soulignant que «la moitié des suicidés étaient seuls en cellule».

Les prévenus (en attente de jugement) se suicident deux fois plus que les condamnés. Cela «pourrait s'expliquer par le choc psychologique de l'incarcération, la fuite face aux jugements moral et judiciaire ou par un effet de ‘sélection’», avance l'étude : «les détenus ‘vulnérables’ s'étant suicidés au début de l'incarcération, il ne resterait plus que les plus ‘résistants’».