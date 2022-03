Economie – Les prix à la pompe boostent l’inflation

Économie : Les prix à la pompe boostent l’inflation

LUXEMBOURG - Hausse des prix importante au mois de novembre au Luxembourg: +0,46% en un mois, le taux d’inflation s’élève aujourd’hui à 1,4%. La faute notamment à l’augmentation des prix des produits pétroliers.

Le gasoil est à 0.887 euro/l, l'essence sans Plomb 95 à 1,086 euro/l et l'essence sans Plomb 98 est à 1,106 euro/l.

+12,3% pour le mazout de chauffage, +5,2% pour le l’essence, +4,4% pour le gasoil et +3,8 pour la gaz liquéfié. Avec une hausse globale de 5,3% des prix des produits pétroliers, les postes «Transports» et «Combustibles» en ont pris un coup au mois de novembre.

C’est la plus forte hausse dans ce secteur depuis mai 2008. Et cela entraîne une augmentation générale des prix plus importante qu’en octobre où ceux-ci étaient restés relativement stables (+0,09%).