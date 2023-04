Au Luxembourg : Les prix à la pompe reviennent au niveau d'avant-guerre en Ukraine

Les prix des produits pétroliers ont reculé en mars 2023 de 11,4% par rapport à mars 2022. C'est ce qu'indique l’Institut national de la statistique et des études économiques (Statec), ce mercredi, dans un communiqué. «Ils reviennent au niveau d'avant-guerre en Ukraine», indique Marc Ferring, chef de l'unité prix au Statec, à L'essentiel. Le prix du diesel a d'ailleurs reculé de 1,5% en un mois et le prix du litre d’essence perd 0,8%. Rappelons que les prix des carburants au Luxembourg sont directement liés au contexte géopolitique .

Les prix de l'alimentation toujours en hausse

Plus globalement, l’indice des prix à la consommation au Luxembourg s'est redressé en mars 2023 de 0,3%, par rapport au mois précédent. «Ce mouvement s’explique principalement par un renchérissement des prix de l’alimentation», note le Statec. Les prix des produits alimentaires gagnent ainsi 1,4% en comparaison mensuelle. Les plus fortes hausses par rapport au mois précédent sont constatées pour les légumes frais (+3,6%), la viande de porc (+3,2%), l’huile d’olive (+3,1%) et les fruits frais (+2,4%). Les prix des pâtes alimentaires et couscous (-1,6%) et des fruits de mer surgelés (-1,6%) se sont par contre repliés par rapport à février. En comparaison annuelle, les prix alimentaires sont supérieurs de 13,7%, la hausse étant particulièrement prononcée pour les légumes frais (+28,5%) et le beurre (+27,5%).