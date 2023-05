Conjoncture: Les prix alimentaires mondiaux ont légèrement rebondi

Pour la première fois depuis un an, les prix alimentaires mondiaux ont légèrement rebondi en avril, sous l’effet d’une envolée des prix du sucre, a indiqué, vendredi, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

L’indice FAO des prix des denrées alimentaires, qui suit la variation des cours internationaux d’un panier de produits de base, a progressé de 0,6% par rapport à son niveau de mars. Il se situe largement en dessous de son niveau d’il y a un an (-19,7%), mais se maintient à un niveau élevé.

«Lent démarrage»

L’indice FAO des prix du sucre a toutefois augmenté de 17,6% par rapport à mars, atteignant un niveau record depuis octobre 2011. En cause: une baisse de la production attendue en Inde, en Chine et en Thaïlande, liée notamment à la sécheresse. Par ailleurs, «le lent démarrage» de la récolte de canne à sucre au Brésil et la hausse des prix internationaux du pétrole brut, qui renforce la demande pour de l’éthanol à base de canne à sucre, tirent les prix vers le haut.