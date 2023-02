Consommation au Luxembourg: Les prix alimentaires ont bondi en janvier, du jamais vu depuis 1995

LUXEMBOURG - Les prix des aliments ont augmenté de 1,9% entre décembre et janvier. C'est la plus forte mensuelle depuis 18 ans.

Se nourrir coûte de plus en plus cher. DPA

Soldes obligent, l’indice des prix à la consommation national a reculé en janvier (-0,4%). Le taux d'inflation s'élève à 4,8% contre 5,4% en décembre, a révélé le Statec ce vendredi. Pour autant, la prochaine tranche indiciaire est bien tombée le 1er février, le seuil de déclenchement ayant été dépassé.

Tous les secteurs touchés par les soldes affichent naturellement des reculs et d'abord les articles d'habillement et chaussures. Les baisses sont moins marquées dans le secteur des meubles, articles d'ameublement et de décoration (-4,8%), gros appareils ménagers (-1,8%). Après les vacances de Noël, les prix des voyages à forfait ont aussi naturellement baissé (-10,5%) ainsi que les prix des billets d'avion (-23,3%).

Les résultats de janvier ont également été influencés par la baisse temporaire des différents taux de TVA d’un point de pourcentage. Ainsi, les prix des vélos ont diminué de 6,6%, la réparation des appareils ménagers de 4,1% et la réparation des équipements audiovisuels, photographiques et informatiques de 2,7% en janvier.

Passages en caisse et à la pompe plus onéreux

Pour autant, il est une division - et pas des moindres - qui a connu une forte augmentation mensuelle: les prix alimentaires ont bondi de 1,9% entre décembre et janvier. Une hausse mensuelle jamais vue depuis 1995. Les plus fortes hausses sont constatées pour le poisson frais (+11%), le beurre (+4,3%), les légumes frais (+3%), les fruits frais (+2,2%) et la viande (+1,2%). Certains prix sont en recul, tels celui des pâtes (-0,2%), des chips (-0,1%) et de la nourriture pour bébés (-1%). Le passage en caisse coûte 12,2% de plus qu'en janvier 2022.