Au Luxembourg: «Les prix augmentent mais mon revenu, lui, ne suit pas»

«Des familles qu'on ne voyait pas avant»

Directeur du Comité National de Défense Sociale ASBL et président du conseil d'administration de EAPN Lëtzebuerg, le réseau luxembourgeois de lutte contre la pauvreté qui réunit une quinzaine d'associations, Raoul Schaaf constate lui aussi que les données du Statec confirment ce qu'il voit «dans son travail» et ses activités auprès des personnes précaires. «Sur le terrain on voit des familles qu'on ne voyait pas avant. Des gens avec des revenus, parfois même des ménages ou deux personnes travaillent à temps complet mais au salaire minimum. Avec le loyer et les prix de l'énergie, ils tombent dans la précarité. Le phénomène des travailleurs pauvres est plus visible aujourd'hui», assure-t-il.