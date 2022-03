Les prix continuent de baisser dans la zone euro

Les prix à la consommation ont reculé pour le quatrième mois consécutif en septembre de 0,3% sur un an, selon une première estimation publiée mercredi par Eurostat.

L'inflation annuelle dans la zone euro s'était établie à -0,2% en août sur un an, -0,7% en juillet et -0,1% en juin. Après le pic historique d'une hausse des prix de 4% enregistré en juillet 2008, l'inflation n'a cessé de rapidement ralentir puis est devenue négative dans le sillage du repli des prix pétroliers et de la pire récession traversée par la région depuis 1945.