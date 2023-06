Au Luxembourg: Les prix de l'immobilier s'effondrent, l'Est devient la région la plus chère

Avec les taux d'intérêt qui ont explosé , les ménages qui veulent acheter un logement ont vu leur capacité d'emprunt reculer de près d'un tiers en un an. Conséquence: la demande est en berne, sur le marché immobilier. Pour finaliser la vente de leur bien, beaucoup de propriétaires ajustent leurs prix à la baisse. C'est ansi qu'atHome.lu explique le net recul des prix immobiliers constatés au deuxième trimestre de l'année. Une tendance à confirmer avec des chiffres plus définitifs.

La baisse avait été entamée au premier trimestre, et elle s'accentue au deuxième, selon les chiffres d'atHome.lu. Après des années de hausse quasi exponentielle, le prix de vente des maisons avait ainsi baissé de 5,2% lors des trois premiers mois de l'année. Une chute qui s'est établie à 5,5% depuis avril. Sur les appartements, le recul des prix est encore plus accentué, passant de -5% au premier trimestre à -7,3% au deuxième.

L'Est devient la région la plus chère

Le Sud, avec une baisse de 5,8% pour les appartements et de 8,4% des maisons, est la région la moins chère pour acquérir un logement, avec un prix moyen de 751 479 euros. Dans le Nord, comptez environ 20 000 euros de plus, pour acheter un bien à 771 803 euros en moyenne (-11,9% sur les appartements, -6,7% sur les maisons).

L'Est, où la baisse a été moins marquée (-5% sur les appartements, -1,8% sur les maisons) devient en revanche la région la plus chère du pays, devant le centre, avec des biens qui vous coûteront en moyenne la bagatelle de 1 043 955 euros. À peine 2 000 euros de plus que dans le Centre, où le prix recule de 4,2% pour les appartements et 13,9% pour les maisons.