Au Luxembourg: Les prix de l'immobilier sont dans une phase de ralentissement

Julien Licheron, chercheur au Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (Liser) et à l’Observatoire de l’habitat relève que «le point culminant de la croissance des prix immobiliers a été atteint vers la fin 2020, avec une hausse record de 17% enregistrée sur un an». Si, historiquement, le scientifique pointe quatre épisodes de hausses et de ralentissements successifs depuis 1974, il évoque «une nette accélération de la croissance entre 2017 et 2021», tandis que nous nous trouvons aujourd’hui dans «une phase de ralentissement, mais très lent».