Au Luxembourg: Les prix de la construction continuent de grimper mais moins vite

Les prix ont augmenté de 12,3% entre avril 2022 et avril 2023. Pexels

L'envolée des prix de la construction s'est un peu tassée entre octobre 2022 et avril 2023, indique ce jeudi le Statec. L’indice des prix de la construction a progressé de 5,2% contre 6,8% entre avril et octobre 2022. Sur un an, les prix ont grimpé de 12,3%, «un niveau très élevé» mais moindre que ceux enregistrés entre avril et octobre 2023 (+15,9%). C'est la première fois que le taux de variation annuel recule depuis avril 2021.

Le gros-œuvre, qui pèse le plus lourdement sur l'indice, progresse de 4,8% sur six mois (+10,4% sur un an), la faute à l'augmentation du prix du ciment et de ses dérivés qui a boosté le prix des travaux de maçonnerie (+5%), affectés par la hausse du coût de la main d'œuvre. Les travaux de terrassement ont connu une progression contenue (+3,7%), notamment grâce au recul du prix du diesel.

Marbrerie et carrelage plus chers

Du côté du parachèvement, les prix ont augmenté de 6,1% entre octobre 2022 et avril 2023. La hausse du prix de certaines fournitures telles que la marbrerie (+8,3%), le carrelage (+6,9%) ou encore la peinture (+6,5%) et les revêtements de sol (+6,2%), pèse dans la balance.

Stabilisation voire recul du prix du bois obligent, les prix des travaux de toiture progressent de nouveau moins vite que l'indice général (+5,2%) mais affichent toutefois +9,5% sur un an. L’augmentation du prix des matériaux isolants et de la main d’œuvre a fait grimper la facture pour la fermeture du bâtiment (+6,1% sur six mois, +16,1% sur un an). Des hausses continues et soutenues ont par ailleurs été relevées au niveau des installations techniques (+4.2%) avec notamment +5% pour les installations sanitaires, +4,8% pour les installations électriques, +3,6% pour les installations de chauffage et de ventilation.