Au Luxembourg: Les prix de la construction s'envolent

L'inflation touche la plupart des secteurs, et les prix de la construction n'y échappent pas, selon des chiffres publiés par le Statec. Ainsi, l'indice des prix de la construction a augmenté de 8,6% entre octobre 2021 et avril 2022, contre 4,9% le semestre précédent. Sur un an, les prix ont explosé de 13,9%, une hausse inédite depuis… 1975, à l'époque du choc pétrolier.

«Cette nouvelle hausse exceptionnelle et généralisée concerne tous les corps de métiers», précise le Statec, qui explique le phénomène par «l'accélération des prix de nombreux matériaux de construction et des produits pétroliers». Et c'est le gros-œuvre, qui représente déjà la plus grosse part de la construction (37%), qui augmente le plus sur 6 mois, avec une hausse de 9,1%.

La toiture au sommet

Par ailleurs, les tarifs des carburants ont eu un impact conséquent sur les prix des travaux de terrassement (+6,8% sur six mois, +10,6% sur un an). Matières premières pour la maçonnerie, notamment le ciment et les armatures de fer, ont également lourdement pesé. S'y ajoute l'index du 1er avril, qui a également, «quoique dans une moindre mesure», note le Statec, contribué à la hausse de la facture.

Les prix de la toiture ont explosé.