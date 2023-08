Evénement à Luxembourg: Les prix de la Schueberfouer vont-ils augmenter cette année?

«Lors de la Schueberfouer, on oublie tout...»

«Les prix de la Schueberfouer, c'est chaque année la même discussion», admet Laurent Schwaller, chef du service Espace public, fêtes et marchés au sein de la Ville de Luxembourg. «Il y a en pour tout le monde et toutes les bourses. On peut s'asseoir pour manger et c'est plus copieux. On peut manger quelque chose sur le pouce. On peut aussi se promener sur la foire sans rien dépenser. On peut admirer les attractions et sentir les odeurs».