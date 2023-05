Inflation au Luxembourg : Les prix des billets d'avion s'envolent, la 3e indexation tombera plus tôt

«Les tarifs des maisons de retraite et de soins augmentent de 2,5% à partir du 1er avril, détaille le Statec. En outre, les prix des services d’entretien et de réparation du logement ont progressé de 2,2%. Des hausses de prix ont également été relevées dans le secteur de la restauration (+0,6%) et de l’assurance habitation (+3,2%). Par ailleurs, la tarification des services médicaux et dentaires est mécaniquement liée à l’indexation des salaires».

En outre, les prix des produits alimentaires poursuivent leur tendance à la hausse ininterrompue depuis octobre 2021 et gagnent encore 0,4% en comparaison mensuelle ce mois-ci. «Les plus fortes hausses par rapport au mois précédent sont constatées pour les céréales pour petit déjeuner (+4,3%), le yaourt (+2,5%) et les fruits frais (+1,6%), précise l'institut. Les prix des légumes frais (-6,4%) et de la nourriture pour bébés (-3,2%) se sont par contre repliés par rapport à mars». Des hausses de prix ont également été relevées pour les boissons alcoolisées: le vin augmente de 3,5% et la bière de 2,1% par rapport au mois précédent. En comparaison annuelle, les prix alimentaires sont supérieurs de 12,7%.