Alimentation au Luxembourg – Les prix des céréales «déjà en hausse constante»

Pourtant, le Luxembourg «n’importe aucun produit végétal directement depuis l’Ukraine», assure le Service de l’économie rurale du ministère de l’Agriculture. Le Grand-Duché est notamment «autosuffisant en blé». Mais les marchés sont interconnectés, donc une augmentation des prix à un endroit se répercute ailleurs. De plus, le Luxembourg importe des produits transformés, par exemple de l’huile ou des tourteaux réalisés dans un pays tiers mais confectionnés à partir de tournesols ukrainiens.

«Il y aura toujours à manger»

Une inflation au niveau des produits agricoles est «à envisager, à cause de l’augmentation des prix de l’énergie, des intrants (ndlr: semences, engrais, pesticides, matériels) et de la main-d’œuvre», poursuit la même source. Les producteurs locaux et internationaux doivent répercuter ces hausses. Le Service de l’économie rurale appelle cependant «à ne pas paniquer, car il y aura toujours à manger».