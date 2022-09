Economie : Les prix des céréales restent dictés par la guerre en Ukraine, les huiles se tassent

Le marché des céréales enchaîne les séances mouvementées, au gré de la situation en Ukraine, tandis que celui des huiles tend à se stabiliser, à la faveur des bonnes récoltes de colza et de noix de palme. «Ces derniers jours ont été animés par les craintes d'une remise en cause russe du corridor maritime», a déclaré à l'AFP Gautier Le Molgat, analyste au cabinet Agritel.

Cet accord, signé le 22 juillet entre Moscou et Kiev sous l'égide de l'ONU et avec la médiation d'Ankara, a permis de faire sortir 129 bateaux chargés de 2,8 millions de tonnes de nourriture des ports ukrainiens, selon le Centre de coordination conjoint (CCC) basé à Istanbul, entraînant une baisse des prix des céréales au niveau mondial.

Réticences des opérateurs

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé la semaine dernière que «l'essentiel des céréales» exportées depuis les ports ukrainiens de la mer Noire étaient livrées à l'Europe – un tiers selon les données du CCC – au détriment des pays pauvres, et il a dit vouloir rediscuter de l'accord. Mais depuis, le patron du Centre conjoint de coordination Amir Abdulla a assuré ne voir «aucun signe» de la part des Russes quant à un retrait de l'accord avant l'issue des 120 jours prévus.

L'ONU a assuré mardi poursuivre «ses efforts» pour faciliter les exportations russes de produits agricoles et d'engrais, qui continuent, selon la Russie, de pâtir des sanctions occidentales visant Moscou pour son intervention militaire.

Pour Jake Hanley de la société d'investissements Teucrium Trading, les exportations russes font en effet toujours l'objet d'une certaine réticence de la part des opérateurs, des clients et des négociants. Le prix du blé, qui avait bondi mercredi dernier, s'affichant au plus haut depuis un mois, s'est stabilisé depuis autour de 336 euros la tonne sur Euronext, alors que les récoltes de la céréale sont plutôt bonnes en Europe et exceptionnelles en Russie.