Entre 2021 et 2022 : Les prix des produits agricoles se sont envolés de 30% au Luxembourg

Selon des données provisoires publiées par Eurostat, les prix agricoles ont grimpé, en moyenne, de 24% dans l'Union européenne entre 2021 et 2022, avec des augmentations marquées des prix des céréales (+45%), des œufs (+46%) et du lait (+31%).

Et le Luxembourg se situe au-dessus de cette moyenne: les prix ont, entre 2021 et 2022, connu une hausse de 30% avec une explosion du prix des céréales (+38,5%), des pommes de terre (+35%) mais l'augmentation la plus importante est celle du lait (+40%). Cela a d'ailleurs permis aux exploitations luxembourgeoises d'afficher de beaux résultats. Le prix du bétail a bondi de 25%, celui des œufs et des fruits de seulement 6% (contre +74% en Belgique et +76% en France).