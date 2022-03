Au Luxembourg – Les prix du logement ont encore explosé

Les prix des logements a continué à augmenter. Editpress

Plus cher, encore plus cher, toujours plus cher. L’immobilier au Luxembourg continue à afficher des prix en constante progression. Le Statec a calculé l’évolution des prix fin 2021. Et, au quatrième trimestre de l’an dernier, les tarifs des logements, maisons et appartements confondus, ont augmenté de 12% par rapport au quatrième trimestre 2020. Sur l’ensemble de l’année, ces prix ont grimpé de 13,9%. À peine moins qu’en 2020 (+14,5% de hausse annuelle) et nettement plus qu’en 2019 (+10,1%).

Le Statec détaille aussi l’évolution des prix pour les appartements anciens et neufs. Les anciens appartements voient leur prix augmenter de 13,3% fin 2021, les neufs de 10,5%. Et du coup, ils se sont vendus nettement moins bien. Le nombre de transactions pour des appartements anciens a baissé de 12,8% pour un volume financier en retrait de 2%. La chute est encore plus spectaculaire pour les appartements neufs : le nombre de transactions s’est effondré de 23,2% pour un volume financier en chute de 13,7%.

Plus c'est petit, plus c'est cher

Bien sûr, le prix de vente des logements dépend aussi de leur taille. En gros, plus c’est petit, plus c’est cher au mètre carré. Ainsi, pour une maison de moins de 50 m², comptez… 12 042 euros/m² ! Pour un appartement de la même dimension, on atteint 9 866 euros/m². À l’autre extrémité du spectre, on tombe, pour les logements de 130 m² et plus, à 8 044 euros/m² pour les maisons et 6 566 euros/m² pour les appartements. La moyenne globale est à 8 902 euros/m² pour les maisons et 8 105 pour les appartements.