Au Luxembourg : Les prix du sucre et des légumes continuent à flamber

LUXEMBOURG – Si l'inflation annuelle a légèrement fléchi en février, elle reste à un niveau élevé, tirée par les produits alimentaires, selon les chiffres publiés mercredi par le Statec. Ce qui ne remet pas en cause l'index de fin 2023.

L'inflation annuelle s'est tassée, en février, de 4,8% à 4,3%, selon les chiffres publiés ce mercredi, par le Statec. Sur un mois, l'inflation se redresse de 1,7%, mais surtout à cause de la fin des soldes. Sans ça, les prix ont augmenté de 0,7% entre janvier et février.

Et certains produits augmentent plus que d'autres. Si les articles d'habillement et chaussures augmentent de 13,5% sur un mois, à cause de la fin des soldes, ce sont les produits alimentaires qui plombent le budget des ménages. Dans l'ensemble, leurs prix ont grimpé de 1,9% sur un mois.

La saint-Valentin a eu un impact

Le phénomène est particulièrement notable sur le sucre (+9,8%) et les légumes frais (+9,7%). Le prix des pâtes et du couscous augmente de 4% et celui du fromage de 1,9%. En revanche, celui du poisson frais baisse de 3,9%. Sur un an, les prix alimentaires ont explosé de 13,6%.

Des phénomènes plus saisonniers font aussi augmenter les prix. Ainsi, la saint-Valentin a fait grimper celui des plantes et des fleurs de 13%, tandis que les vacances de carnaval ont fait s'envoler les tarifs des voyages à forfait de 9,4%. À la pompe, les produits pétroliers ont baissé dans l'ensemble de 0,9%, mais c'est surtout la facture du mazout de chauffage qui s'est allégée (-6,7%). Le diesel recule de 2,7% et l'essence gagne 3,5% sur un mois.

Prochain index en fin d'année

Enfin, certains secteurs ont adapté leurs prix à la tranche indiciaire tombée en février. C'est le cas des maisons de retraite et de soins (+2,2%), des salons de coiffure ou encore des service d'entretien du logement. Dans la restauration, les prix ont grimpé de 0,7%.

La légère baisse du taux annuel d'inflation ne change rien à la prochaine tranche d'index. «Pour l'instant, ça ne remet pas en cause le scénario d'un index fin 2023», estime Marc Ferring, du Statec, contacté par L'essentiel. Pour le moment, l'institut statistique estime que l'inflation sera de 3,4% sur l'ensemble de 2023. Une prochaine actualisation doit être faite le 5 mai. Et, quoi qu'il arrive, une tranche d'index tombera en avril. Il s'agit de celle de juin 2022, qui avait été reportée par la tripartite.

