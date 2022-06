Horesca: Les prix gonflent dans les restaurants du Luxembourg

«Ce sera un gâteau au goût sucré avant tout!». Conscient des défis à relever, François Koepp, secrétaire général de la Fédération Horesca (hôtels, cafés, restaurants), se veut optimiste au moment de souffler les 50 bougies de l'institution. «Les affaires reprennent. Hôtels et restaurants affichent à nouveau complet, tout comme les formations en horeca. On ne tardera pas à retrouver notre vitesse de croisière d'avant-Covid»

Et pourtant, le secrétaire général demeure conscient des problèmes actuels du secteur, «à commencer par la pénurie de main-d'œuvre, qui se chiffre entre 800 et 1200 personnes actuellement». Jean-Yves Sebille, patron de l'hôtel-restaurant Threeland à Pétange, opine, ajoutant que «ce déséquilibre entre offre et demande gonfle les coûts salariaux».