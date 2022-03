Inflation en Europe : Les prix n'avaient pas tant augmenté depuis 1997

Jamais l'office européen des statistiques n'avait enregistré, en matière d'inflation, de tels chiffres depuis 1997 pour les 19 pays ayant adopté la monnaie unique.

«C'est clairement une surprise. Cela montre que les pressions inflationnistes sont extrêmement importantes en zone euro et cela augmente le potentiel qu'une hausse des taux intervienne à un moment ou un autre», a déclaré Charlotte de Montpellier, économiste pour la banque ING. La pression sera donc maximale sur l'institution monétaire qui se réunit jeudi. Les experts s'attendent à ce qu'elle maintienne ses taux directeurs, actuellement à leur plus bas niveau, et qu'elle s'abstienne d'ouvrir d'ores et déjà la voie à un relèvement.