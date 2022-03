Les prix n’ont jamais autant flambé en zone Euro

L’inflation a atteint son niveau le plus élevé depuis dix ans, à 3,2%. L’alimentation et l’énergie tire l’indice vers le haut.

Les prix sont tirés à la hausse par la hausse des tarifs pétroliers et par le renchérissement des denrées alimentaires, suscitant de vives inquiétudes en Europe, alors qu'en parallèle la croissance ralentit, faisant craindre un scénario de "stagflation".

En décembre, la hausse des prix à la consommation dans la zone Euro s'était établie à 3,1%, inchangée par rapport au mois précédent, où elle avait touché un plus haut depuis six ans et demi. Il fallait remonter à mai 2001 pour retrouver un niveau d'inflation de 3,1%, mais celle-ci n'avait jamais atteint 3,2% en zone Euro.