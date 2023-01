Immobilier au Luxembourg: Les prix ont bondi de 140% en l'espace de 12 ans

Les prix ont explosé. Pexels

Les prix des logements ont bondi de 11,11% entre le troisième trimestre 2021 et le troisième trimestre 2022 selon des chiffres publiés par Eurostat ce mardi. Depuis 2010, ils se sont envolés de 140% au Grand-Duché, plaçant notre pays sur le podium où les prix ont le plus flambés derrière l'Estonie (+199%), et la Hongrie (+174%). Loin devant la moyenne européenne (+49%)

Suivent La Lituanie (+137%), la Lettonie (+134%), la République tchèque (+133%), l'Autriche (+130%) et l'Allemagne (+98%). Les prix n'ont augmenté «que» de 34% en France et de 48% en Belgique. À l'inverse, trois pays ont vu les prix diminuer: la Grèce (-22%), en Italie (-9%) et Chypre (-0,3%).

+20% pour les loyers

Eurostat note que si prix de l'immobilier et loyers ont suivi à peu près les mêmes tendances en 2010 et 2011, leur chemin se sont grandement séparés depuis: les loyers, dans l'UE n'ont ainsi grimpé que de 18%. Au Luxembourg, les loyers ont eux grimpé de 20%. Ils ont bondi de 21% en Belgique, 18% en Allemagne et de 14,5% en France.

Les plus grosses augmentations ont été enregistrés en Estonie (+233%) et en Lituanie (+151%). La Grèce est le seul pays européen à avoir vu ses loyers baisser (-24%).