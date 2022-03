Les prix quasi stables au Luxembourg

LUXEMBOURG – Selon les chiffres publiés par le Statec, l’indice des prix à la consommation a baissé de 0,09% entre octobre et septembre.

Pas trop de différences entre les portefeuilles des ménages luxembourgeois en un mois: les prix pétroliers continuant à baisser (-2,11%), ils contrecarrent les quelques hausses enregistrés notamment au niveau des prix de l’ameublement, équipement de ménage et entretien (+,0,48%) et ceux de l’alimentation (+0,26%).

En un an, entre octobre 2008 et 2009 ont augmenté les prix des loisirs (+5,41%), des boissons alcoolisés et du tabac (+3,20%) ainsi que les prix des hôtels, cafés et restaurants (+2,58%).

Les prix qui ont baissé sont ceux du logement, de l’eau, de l’électricité et combustibles (-3,45%) ainsi que ceux des transports (-2,17%) grâce notamment à une baisse des prix pétroliers de 20,9%.