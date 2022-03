Les prix restent stables

LUXEMBOURG- Selon le STATEC, au moins de septembre, l’inflation au Grand-Duché a très légèrement augmenté mais reste campée autour des 4%. Les prix de l’alimentation continuent de croitre.

Les plus grandes hausses sont celles de l’enseignement (+0,65%), de l’alimentation (+ 0,32%) et des loisirs et de la culture (+0,59%), les fleurs, des livres et les aliments pour animaux de compagnie étant plus chers au mois de septembre qu’au mois d’août.