Au Luxembourg – Les prochains index reportés, mais des compensations

Après des négociations marathons, le gouvernement a présenté une batterie de mesures mercredi. Il s'agit de propositions, sur lesquelles les partenaires sociaux doivent encore réfléchir d'ici jeudi prochain. La plus spectaculaire concerne le report des prochaines tranches indiciaires, soit l'augmentation automatique des salaires et pensions. À l'exception de celle qui doit tomber «dans les prochains jours», concernant les salaires d'avril, a précisé Xavier Bettel (DP), Premier ministre. «Le Statec attend trois tranches indiciaires en dix mois, en comptant celle d'octobre 2021. Mais celle attendue vers août 2022 sera reportée d'un an», a-t-il annoncé.

Avant d'affirmer qu'elles seront «compensées par des crédits d'impôts» pour les ménages les plus modestes, afin de ne pas pénaliser leur pouvoir d'achat. «Nous ne remettons pas l'index en cause, personne ne le souhaite, a tenu à rassurer le chef du gouvernement. Il s'agit d'un garant de la paix sociale au Luxembourg». D'autres mesures ont été annoncées dans la foulée, comme la baisse de 7,5 centimes du litre de carburant jusque fin juillet, via une réduction de la fiscalité.

Les loyers gelés

Les propositions ont été annoncées après des négociations particulièrement longues, qui ont pris une bonne partie des journées de mardi et de mercredi. Les partenaires sociaux et l'exécutif ont enchaîné les réunions, propositions et contre-propositions, tous les acteurs louant «le dialogue social». Chacun doit encore plancher sur les mesures pendant une semaine, mais la perspective d'un accord semble élevée. «Vu les discours tenus, on voit que cela va dans la bonne direction», a déclaré Xavier Bettel.