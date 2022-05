Sécheresse au Luxembourg: «Les prochains jours seront cruciaux pour les cultures»

«L'agriculture est en pleine mutation»

«Les ''sécheresses'' sont de plus en plus fréquentes au printemps au Luxembourg, particulièrement au mois de mai, poursuit le président de la Centrale paysanne luxembourgeoise. C'est l'époque où les épis de blé se forment et si la plante souffre d'un manque d'eau, elle va s'adapter pour produire moins». Face au changement climatique, les agriculteurs du pays vont devoir progressivement cultiver de nouvelles variétés. «Le blé, très gourmand en eau, va disparaître le premier, pronostique Christian Wester. À l'inverse, le tournesol se plaît de plus en plus chez nous, en raison de la hausse globale des températures».