États-Unis: Les proches de Britney Spears craignent pour sa vie

Son ex-mari, Kevin Federline, père de ses deux fils, Sean, 17 ans, et Jayden, 16 ans, pense qu’elle se drogue. «Je crains qu’elle ne prenne de la méthamphétamine. J’ai prié pour que quelqu’un rende cela public et qu’elle se réveille, confie-t-il au Daily Mail. C’est terrifiant. Je ne veux pas que les garçons se réveillent un matin et découvrent que leur mère a fait une overdose».