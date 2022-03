Drame sur «Koh-Lanta» : Les proches de Gérald accusent la production

Les proches de Gérald Babin, décédé au début du tournage de l'émission d'aventures, ont livré leur version des faits et mettent en cause le comportement étonnant de la production.

Le témoignage de Leïla, la petite amie de Gérald, révèle que sa famille a dû insister auprès d'Adventure Line Productions pour pouvoir se rendre au Cambodge: «On a dû supplier, vraiment supplier, la production et TF1 pour envoyer mes beaux-parents avec moi au Cambodge et prendre en charge les obsèques, a-t-elle raconté. Il a fallu faire des pieds et des mains pour que la production prenne en charge les billets». Cette version est contestée par la production qui a indiqué au «Point» qu'elle a appris dans la nuit du 22 au 23 mars que le corps de Gérald ne serait pas rapatrié avant cinq jours: «Nous avons immédiatement pris la décision de faire venir la famille. À nos frais, bien entendu».

Plus surprenants sont les propos tenus aux proches de Gérald par les dirigeants d'Adventure Line Productions et de Denis Brogniart. Le père du candidat rapporte en effet qu'à leur arrivée au Cambodge, le présentateur de l'émission lui a proposé de faire des apparitions à la télévision.

«Il m'a alors proposé de passer à la télé à "Automoto", puis à "Téléfoot", et de me mettre derrière son dos pour passer à l'écran. Cela m'a un peu choqué. Sur le moment, j'avais autre chose en tête. Ensuite, il nous a demandé si on voulait un alcool fort. J'ai dit oui, et on m'a servi un verre de whisky, et après c'était parti, c'était verre sur verre». Selon la petite-amie de Gérald, sa sœur s'est également vu offrir de faire de la téléréalité. Deux membres de la production auraient en effet affirmé que «pour ça, ils lui donneraient les contacts qu'il faut».