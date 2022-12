Netflix: «Les producteurs vont beaucoup trop loin»: «The Crown» montrera Diana morte

Selon le «Sun», l’actrice australienne a été filmée couchée dans un cercueil ouvert. Une personne présente sur le tournage a confié que les téléspectateurs pourront voir un prêtre français administrer les derniers sacrements à la princesse, ainsi que Charles – désormais roi – et les deux sœurs de Diana près du corps de la défunte. «Les princes William et Harry n’ont jamais vu leur mère morte dans un cercueil et ils ne devraient pas avoir à regarder ça, pas plus que le public britannique, a déclaré le témoin. Les producteurs sont allés beaucoup trop loin pour faire de l’audience. Tout le monde était très mal à l’aise pendant le tournage. C’est obscène, et ça ne devrait pas être diffusé.»