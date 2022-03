Recrutement au Luxembourg : Les profils ont changé dans le secteur bancaire

LUXEMBOURG - Si le secteur bancaire reste une source clé à l'emploi du pays, ses recruteurs recherchent des compétences différentes.

Le secteur bancaire reste donc un pilier pour l'emploi. Le profil et les qualifications des recrutés ont, eux, changé. «Le niveau d'études requis va de pair avec la plus grande technicité de nos métiers», dit Karin Scholtès, DRH à la BIL. Selon l'Association des banques et banquiers, Luxembourg (ABBL), 39,52% des employés ont un diplôme bac+4 ou plus, 29,60% ont un niveau bac+3, 21% ont le bac et 9,88% ont une qualification inférieure au bac.