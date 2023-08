Au Luxembourg: Les profits des sociétés ont-ils fait grimper les prix?

AFP

«On en parle depuis un petit moment, c'est la première fois que je vois des données avec le Luxembourg dedans», note un observateur de la vie économique du Grand-Duché. L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) indique dans une étude que du 4e trimestre 2019 au 1er trimestre 2023, les salaires au Luxembourg ont moins augmenté que les profits des entreprises.

OCDE

«On parle souvent de “boucle prix salaire” et donc que l'inflation est causée et alimentée par des hausses de salaires», explique notre observateur. Ce coup-ci, on observe une sorte de boucle “profit/inflation”, c'est-à-dire que l'inflation est alimentée par des niveaux élevés de profits des entreprises».

Interrogée, la Chambre de commerce estime qu'il est «difficile» de tirer un tel constat à ce stade. «Il s’agit de bien faire la distinction entre bénéfice brut (recettes – coût de revient) et bénéfice net (recettes – totalité des dépenses – impôts), qui n’est pas claire dans l’étude de l’OCDE, argumente Lucie Martin, économiste au sein de la chambre professionnelle. Elle rappelle à ce titre que l’impôt sur le bénéfice des entreprises au Luxembourg (dont le taux d’affiche est de 25%, contre 21% pour la médiane européenne) est le plus élevé parmi les pays de l’Union européenne en pourcentage du PIB (en 2021: 4,53% du PIB au Luxembourg, contre 3,9% du PIB aux Pays-Bas, 3,77% du PIB en Belgique, 2,53% du PIB en France et 2,35% du PIB en Allemagne).

«Ce type de comparaison reste stérile»

«Il en va de même si on compare en pourcentage des recettes fiscales, où l’impôt sur les entreprises au Luxembourg représente la part la plus élevée après l’Irlande (en 2021: 17,07% des recettes fiscales en Irlande, 11,74% au Luxembourg, 8,96% en Belgique, 5,61% en Allemagne et 5,95% en France)», ajoute-t-elle. Selon le type de bénéfice pris en compte dans l’étude de l’OCDE, «les résultats pourraient être très différents, raison pour laquelle il faut être prudent avant d’en tirer une quelconque conclusion définitive», juge Lucie Martin.

En outre, la Chambre de commerce invite à prendre en compte la petite taille du Luxembourg, ce qui produit «une situation particulière». «Il suffit que quelques entreprises fassent davantage de bénéfices pour influencer le total des bénéfices générés, sans pour autant pouvoir en faire une généralité au niveau de l’économie luxembourgeoise, dit Lucie Martin. Ici aussi, il s’agit de rester prudent dans l’analyse des résultats».

Pour la chambre professionnelle, «cela ne fait pas de sens» de comparer la masse salariale, donc le poids des salaires des personnes physiques, et les bénéfices générés par l’ensemble des entreprises. «Ce type de comparaison reste stérile et pourrait même nuire à la cohésion sociale, note Lucie Martin. La survie des entreprises reste également étroitement liée à la demande des consommateurs. Les entreprises n’ont aucun intérêt à voir leur pouvoir d’achat affaibli, ce qui pourrait nuire à leur demande de produits et services».