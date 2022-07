Luxembourg: Les profs «parfois dépassés par leurs élèves non binaires»

Nicolas Van Elsué est un des membres de Rosa Lëtzebuerg. L'essentiel

L'essentiel: La communauté queer s’est bien agrandie...

Nicolas Van Elsué, du board de Rosa Lëtzebuerg: Oui, un des grands axes de la Pride Week cette année est les droits des personnes trans, non binaires et intersexes. On a travaillé avec Intersex & Transgender Luxembourg, car il est parfois difficile de parler au nom d’une autre minorité de la communauté. J’aurais du mal à vous parler de l’expérience d’une personne non binaire, mon expérience étant celle d’un jeune gay.

Combien sont ces «nouveaux arrivés»?

Ils sont plus nombreux qu’on pourrait le penser. Les enseignants nous contactent souvent car leurs élèves veulent parler de transidentité et de non-binarité. Pour les ados, c’est normal, ils ont grandi avec ces notions à travers Internet, font plus facilement leur coming out. Et les profs veulent être inclusifs, mais se sentent parfois dépassés par une communauté qui évolue rapidement.

En parallèle, l’homophobie existe toujours…

Oui. À Bruxelles où j’ai vécu, un jour des gens nous ont insultés d’une voiture alors que je me baladais avec mon ex. Ensuite, je ne me suis plus jamais autorisé à lui tenir la main dans ce quartier. Au Luxembourg, c’est moins flagrant, ce sera une remarque déplacée, un dégoût dans le regard…

À côté des revendications actuelles, on retrouve donc les bien plus anciennes?