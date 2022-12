Bande dessinée: Les Profs reviennent en salle de classe

Nouvelle rentrée pour les Profs! «Carte scolaire» met de nouveau en scène les inénarrables personnages et leur établissement fétiche. Au bout de 25 albums et avec des adaptations plutôt réussies au cinéma, le succès de la série n’est plus à démontrer. Les enseignants effectuent leurs carrière, les générations d’élèves défilent, le proviseur reste fidèle au poste, tout comme une forme de joyeuse pagaille. Pas de quoi s’ennuyer!