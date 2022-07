Bande dessinée: Les Profs sévissent à travers les époques

Les Profs sont bien connus, après de nombreux albums de bande dessinée et des adaptations au cinéma. Cette fois, leur postérité s’étend… dans le passé! Le deuxième tome de la série dérivée «Les Profs refont l’histoire» fait évoluer les héros du lycée à travers les différentes époques de l’histoire.

Les cours d’histoire n’ont pas beaucoup d’utilité pendant la préhistoire, d’où l’idée de privilégier le sport. Une activité également à l’honneur en pleine Grèce antique. Les Profs tentent de se dépatouiller avec leurs élèves au Moyen Âge, à la Renaissance, puis encore pendant la Première Guerre mondiale. En 1915, ils tentent en vain de négocier une paix avec l’ennemi allemand, à coup de craies, de tableaux noirs, de pancartes et de cartables blancs. Le dernier gag, l’un des plus aboutis, se déroule pendant la prohibition aux États-Unis, en 1928.

S'instruire en s'amusant

Dans des gags de quelques pages, les Profs ont bien réussi à renouveler le genre. La recette a un peu évolué, mais les fondamentaux restent les mêmes, avec des professeurs assez médiocres, plus tournés vers leurs petits soucis personnels que vers leur mission première. Quant aux élèves, ils sont fidèles à leur paresse. Notamment Boulard, rebaptisé Boulardopoulos en Grèce antique, Bouliot Ness pendant la prohibition, ou encore Thierrex Boulard pendant la préhistoire.

L’humour et les dessins sont parfaitement adaptés aux époques de l’histoire. En plus de faire rire le jeune public pendant cette période de vacances, l’album permet à ce public de commencer à se familiariser avec les périodes de l’histoire. Il propose donc de quoi s’instruire via la bêtise des élèves.