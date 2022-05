Entreprises au Luxembourg: Les programmes de soutien de Luxinnovation s’adaptent

«La pandémie et la guerre en Ukraine ont bousculé nos entreprises», a expliqué Franz Fayot, le ministre de l'Economie.

Le soutien aux entreprises continue, mais de manière un peu différente. Luxinnovation, agence nationale de l’innovation, a annoncé lundi une refonte des programmes «Fit 4», dont ont bénéficié 424 entreprises l’année dernière. «Il fallait simplifier ces dispositifs, car il y en a beaucoup et le problème est que ce n’est pas toujours très lisible», a lancé Franz Fayot (LSAP), ministre de l’Economie. Les aides sont désormais axées autour de trois piliers: digitalisation, innovation et durabilité.

«L’environnement économique change, les entreprises doivent s’adapter et nous devons aussi nous adapter pour les aider de manière plus efficace», explique Sasha Baillie, CEO de Luxinnovation. Son agence «oriente les entreprises vers l’un des Fit 4, en fonction de ce dont elles ont besoin». La responsable reconnaît aussi qu’il est «parfois difficile de se retrouver dans les méandres des textes réglementaires sur les aides». Or, «nous sommes là pour guider les entreprises».

Les crises prises en compte

Les précédents programmes, comme Fit 4 Resilience, vont disparaître et être fondus dans les nouveaux Fit 4 start est en revanche maintenu, car il s'agit d'un concours destiné aux start-ups et pas d'un programme de soutien en tant que tel. Deux entreprises, Munhowen et Polygone, qui ont récemment bénéficié de soutien de Luxinnovation, ont expliqué lundi avoir profité de programmes pour renforcer l’économie circulaire et la digitalisation. «Nous avons lancé des présentations en ligne pour nos clients», relate Isabelle Lentz, de Munhowen.