Bande dessinée : Les projecteurs sur les premiers pas d'Hollywood

Avec «Hollywood Babylone», Kenneth Anger a raconté les dessous des grands débuts du cinéma américain. C'est la source d'inspiration du trio Pécau-Duval-Wilson pour «Nevada».

Si «Nevada» n'est pas à proprement parler un western, il en a la couleur, la saveur, les décors et un héros.

La ruée vers l'Ouest n'est plus qu'un souvenir que l'on peut maintenant voir sur grand écran grâce à l'industrie naissante d'Hollywood.

Nevada Marquez oscille entre les deux mondes. Il est chargé par Hollywood des missions les plus improbables à la frontière entre États-Unis et Mexique. Enquêteur recherché, il est chargé de retrouver un acteur disparu lors d'une virée à Tijuana… Mais une surprise l'attend au bout de la piste. «Après "Wonderball", notre histoire en cinq tomes dans l'Amérique des années 80, nous cherchions un nouveau projet avec Colin Wilson. Et nous avons trouvé dans "Hollywood Babylone" une véritable source d'inspiration», explique Fred Duval, complice éternel de Jean-Pierre Pécau.