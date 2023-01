Luxembourg : Les promeneurs trouvent la météo «étrange»

D'autres savouraient au contraire cette étonnante douceur. «C'est agréable, par rapport à la semaine passée où il faisait si froid», positivait Pol, venu se balader avec Sarah. «C'est sympa, on apprécie, on doit moins chauffer à la maison, insistait-elle, mais je pense quand même que ce n'est pas normal».

«Je me demande où cela va s'arrêter»

Zhang était lui venu avec ses fils, à vélo, depuis la capitale. «C'est la santé d'abord, donc un peu de sport le premier jour de l'année, c'est pas plus mal», disait-il, également sceptique concernant la météo. «C'est bizarre, on a l'impression que le climat est décalé, il y a dix jours on avait -8 et là on a 25 degrés en plus, c'est étrange».