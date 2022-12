Depuis l'arrivée d'Elon Musk : Les propos racistes, antisémites et homophobes auraient augmenté sur Twitter

Les tweets racistes, antisémites et homophobes auraient augmenté d’après une étude publiée par le New York Times. Mais selon Elon Musk, ce serait l’inverse.

Décidément, rien ne va plus pour Twitter depuis son rachat par l’excentrique milliardaire Elon Musk pour qui il ne se passe pas une journée sans que sa prise en main de l’oiseau bleu ne soit critiquée. Après le rachat, le nouveau patron de Twitter avait annoncé vouloir faire la part belle à la liberté d’expression. Il a ainsi récemment rétabli le compte Twitter de Donald Trump et de nombreux autres utilisateurs qui avaient leur compte suspendu, même s’il a été forcé de suspendre à nouveau le compte de Kanye West vendredi après que ce dernier a partagé une croix gammée sur le réseau social.

Récemment, on apprenait encore que Twitter ne lutterait plus contre la désinformation sur le Covid-19. Or, d’après une étude publiée vendredi dans la presse américaine, depuis le remaniement d’Elon Musk, le contenu haineux serait en forte augmentation sur la plateforme.