Luxembourg: Les propriétaires appelés à être plus transparents sur les loyers

Au Luxembourg, de la bouche même du ministre du Logement, Henri Kox, environ 70% des loyers fixés par les propriétaires sont corrects et cohérents. Ce qui fait tout de même trois loyers sur dix qui peuvent être jugés comme étant abusifs au regard du logement concerné et du marché. Le bail locatif, c’était attendu, va donc être réformé pour une meilleure protection des locataires tout en garantissant aux bailleurs une visibilité sur leurs biens.

Dans un avenir proche, dès l’entrée en vigueur de la loi amendée, toute signature d’un nouveau bail devra donner lieu à un contrat écrit qui mentionnera que le loyer demandé respecte les nouveaux critères de plafond légal. Pour synthétiser, le loyer annuel maximal ne pourra plus dépasser 3,5% du capital investi, qui lui-même sera réévalué et décoté. Jusqu’à présent on tablait sur 5% de ce capital. Des montants qui devront être mentionnés sur le bail. «Afin de donner aux locataires la transparence nécessaire pour se protéger», développe Henri Kox, qui veut des «plafonds plus proches de la réalité».

Quel impact sur le marché?

Dans le même temps, les hausses de loyer en cours de bail seront plus encadrées, le locataire pourra notamment activer plus facilement un étalement du paiement de la hausse si elle dépasse plus de 10%. Si tant est qu’elle soit justifiée… Il a fallu deux ans pour retravailler ces amendements, «qui ne faisaient pas l’unanimité», rappelle le ministre du Logement, sûr désormais que le nouveau dispositif propose «un plafond des loyers efficace» et des garanties plus claires.