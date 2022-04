Emploi: Les pros de la santé recherchés au Luxembourg

La crise a-t-elle boosté l'intérêt des jeunes? «On constate une baisse du nombre d'élèves intéressés pour intégrer notre école, surtout pour les aides-soignants, alors que cette profession est très recherchée», ajoute la directrice du LTPS. La pandémie a mis les soignants sur le devant de la scène et «a montré leur engagement, qu'il faut parfois mettre sa vie privée de côté. Alors que les jeunes générations cherchent une profession passionnante, mais aussi l'équilibre entre vie privée et professionnelle», relate Maly Goedert.

À l'inverse, les formations qui séduisent le plus sont celle de sage-femme et la spécialisation en anesthésie et réanimation. «On a toujours l'avantage de dire que si vous avez un diplôme du LTPS, vous aurez un emploi. Il n'y a pas d'infirmier au chômage», rappelle-t-elle. La directrice souligne aussi la multitude de possibilités qu'offrent les métiers de la santé. «Du Club Méd, à Médecins Sans Frontières, on peut travailler à l'hôpital, dans l'extra-hospitalier, le développement, la santé publique, il y a beaucoup de possibilités».